ZITOUNA TAKAFUL enregistre une belle performance en 2016

La compagnie d’assurance ZITOUNA TAKAFUL tire globalement son épingle du jeu dans un contexte plutôt difficile. Le résultat de l’exercice 2016 est en forte progression avec 2,5 millions de Dinars en 2016 contre 1 million de Dinars en 2015 soit une croissance de 150%. Toutefois, les défis pour les années futures seront plus importants, selon la compagnie.

ZITOUNA TAKAFUL a affiché durant les quatre années passées (2013-2016) une croissance moyenne de 60% dans son chiffre d’affaires contre un taux de croissance moyen du secteur des assurances tunisiennes d'environ 9 %.

A fin 2016, ZITOUNA TAKAFUL a réalisé un chiffre d’affaires de 36.3 millions de dinars soit une part de marché de 2.1 %. La compagnie d’assurance ambitionne d’atteindre 47 millions de dinars de chiffre d’affaires en 2017 et une part de marché de 4% en 2020.

M. Makrem BEN SASSI, Directeur Général de ZITOUNA TAKAFUL a déclaré « Les performances réalisées en 2016 sont la résultante d’une vision stratégique claire et partagée. Plus que jamais, nous sommes à cheval sur la digitalisation de la société et à l’écoute des besoins de nos clients. Nous tenons à mettre en place des offres complètes et flexibles pour assurer une meilleure qualité de service, une célérité de paiement avec des délais de remboursement optimisés. Nous projetons aussi d’élargir notre champ d’action à travers des produits de bancassurances innovants ».

Assurance ZITOUNA TAKAFUL est représentée aujourd’hui sur une grande partie du territoire tunisien à travers 50 agences. Depuis son lancement en 2012, son réseau ne cesse de croître avec un objectif d’atteindre 75 agences en 2020.

D’un autre côté, M. Makrem BEN SASSI a félicité l’implication et le professionnalisme de l’équipe de ZITOUNA TAKAFUL et a mis en honneur la confiance du Conseil d’Administration. Il a également rajouté « Assurances ZITOUNA TAKAFUL continuera de mobiliser tous ses moyens humains, financiers et technologiques pour consolider la confiance de ses adhérents ».

Consciente de son rôle de leader selon le mode de fonctionnement Takaful, ZITOUNA TAKAFUL reste attentive aux opportunités du marché tunisien afin de répondre à une demande de plus en plus exprimée d’une clientèle souhaitant faire usage des pratiques de la finance islamique.

D'après Communiqué de presse