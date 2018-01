2019, c’est demain

S’il y a une certitude en ces premiers jours de l’an de grâce 2018, c’est que la scène politique sera transformée totalement ou partiellement au cours des 365 prochains jours et qu’en bonne logique 2019, année cruciale qui verra au cours de son dernier trimestre les élections législatives et présidentielles se déroulera avec un paysage partisan recomposé.

En démissionnant de son poste de président de l’Union patriotique libre(UPL) Slim Riahi ne sait peut être pas qu’il a retiré une tuile du plafond moyennement ébréché de la Maison Tunisie et que de proche en proche le trou qu’il va laisser deviendra béant et peut menacer tout l’édifice de ruine. Non que ce parti est important, mais parce qu’il compte dans l’équilibre fragile de l’échiquier politique tunisien.

En revenant à de meilleurs sentiments vers ses alliés d’après les élections de 2014, après les avoir quitté avec fracas, l’homme d’affaires croyait que ses déboires judiciaires allaient se terminer et que ses avoirs gelés vont lui revenir de droit. Mal lui a en a pris puisque ses difficultés n’ont fait que croitre. D’où son coup de semonce dirigé non contre ses affidés mais contre ses deux alliés de la nouvelle « Troïka ». Mais cela arrivait au plus mauvais moment pour Nidaa Tounés et Ennahdha, car après les élections législatives partielles en Allemagne marquées par la défaite du premier qui comptait sur le soutien du second a ébranlé la relation entre les deux grands partis.

A moins d’un miracle, il y a tout lieu de penser que d’ici la fin de l’année, l’UPL ne serait qu’un souvenir, car sans son président-fondateur et financier exclusif ce parti serait contraint à se saborder et ses élus partiraient vers d’autres cieux. Ainsi cette nouvelle Troïka n’aura duré que ce que durent les roses l’espace d’un matin. Dans le même temps, il est à craindre qu’à court ou moyen terme, le duo Nidaa-Ennahdha va immanquablement éclater. Du rapprochement conclu au lendemain des élections de 2014, il ne persistera rien ou peu de choses. La cohabitation qui s’est muée en alliance devenue au fil du temps, de caractère stratégique pour les « besoins de l’étape » selon les deux mouvements partira en fumée.

C’est évidemment Nidaa Tounés qui va accélérer cette rupture. Sonné par sa défaite cuisante en Allemagne où pourtant son alter-égo n’a pas présenté de candidat, le parti dirigé par Hafedh Caïd Essebsi n’a pas d’autre choix que de procéder aux « révisions courageuses » donc forcément déchirantes de ses alliances, ce qui implique, ce qui n’est un secret pour personne, la nature de sa relation avec Ennahdha.

Il ne faut pas être dans les secrets des Dieux, ni un analyste hors-pair pour imaginer que Nidaa est écartelé entre deux options. Celle de sa direction actuelle qui défend ses positions en appelant à serrer les rangs, à tirer les leçons de cette péripétie qui pour importante qu’elle soit n’est pas déterminante. Bien sûr des changements seront nécessaires mais sans que cela ne prenne la forme d’un procès contre la direction actuelle ni encore moins ne donne lieu à jeter en pâture un bouc émissaire chargé d’expier tous les maux. De l’autre côté, on trouve bien sûr ceux qui veulent faire table rase du passé récent et remettre les pendules à zéro. A nouvelle étape, nouvelle direction, plaident ceux-là bien contents qu’ils n’avaient pas soutenu les responsables du naufrage.

Entre les deux se situe une position médiane qui semble avoir les faveurs du fondateur et président d’honneur Béji Caïd Essebsi, laquelle est favorable à un resserrement des rangs autour d’une direction formée de fondateurs et dirigeants des la première heure dont ne serait pas exclu le directeur exécutif actuel. Hafedh Caïd Essebsi y prendrait sa juste place après avoir été débarrassée des « nouvelles recrues » qu’il a fait venir au parti et qui sont en grande partie responsables de sa déroute ou tout du moins de la désaffection qui touche le parti, à croire leurs opposants.

Ainsi une nouvelle équipe prendra en charge le parti jusqu’à son congrès électif qui ne pourrait se tenir dans la phase actuelle de tiraillement et de crispation. Selon certains bruits Selma Elloumi Rekik, ministre du Tourisme et l’Artisanat et membre de l’équipe fondatrice devrait avoir un rôle de premier plan dans la nouvelle direction tout en conservant sa place au gouvernement. Néji Jalloul serait à ses côtés dans cette phase de reconstruction. Hafedh Caïd Essebsi ne serait pas, pour autant, sacrifié. Il demeurera dans ses fonctions stricto sensu de directeur exécutif, à moins qu’il ne veuille lui-même prendre ses distances du parti fondé par son père. L’idée de nommer Youssef Chahed à la tête de l’instance politique continue à trotter dans les esprits. Mais le Chef du gouvernement n’est pas intéressé par le poste, car il veut se consacrer à ses fonctions déjà prenantes et économiser ses efforts pour diriger les affaires de l’Etat. Il ne veut pas non plus à avoir à arbitrer les conflits qui risquent d’émerger à la surface.

La nouvelle direction aura la lourde tâche de gérer les élections municipales dont la date officielle est désormais fixée au 6 mai. Contrairement aux déclarations faites ici et là, Nidaa Tounés n’a pas entrepris grand-chose pour préparer cette échéance électorale majeure. Certes une commission nationale conduite par Feu Slim Chaker puis par Anis Ghédira a été mise en place mais son rôle a été plutôt technique sans réelle prise sur le terrain faute de commissions régionales et locales qualifiées. Proposer des listes dans les 350 communes avec plus de 7000 candidats que compte le pays ne serait chose aisée. Assurer leur victoire est encore un pari plus difficile à relever. C’est à l’aune des résultats qui seront obtenus en mai prochain que sera jugé Nidaa Tounés qui a été bercé par l’illusion d’être le premier parti sur la scène partisane selon les sondages d’opinion auxquels il croyait dur comme fer. Sa défaite cuisante en Allemagne où il n’a pu rassembler 300 électeurs a été un véritable coup de tonnerre. Les autres partis politiques ne sont pas dans une situation meilleure. La victoire d’un candidat antisystème est révélatrice du désamour des Tunisiens pour l’ensemble des partis politiques. Le taux record d’abstention en Allemagne même si des conditions particulières l’ont favorisé risque de se reproduire dans le pays aux prochaines municipales. Du reste si cette abstention dépasse les 50%, elle risque de décrédibiliser la classe politique dans son intégralité. De même une défaite des listes partisanes sonnera le glas de la démocratie naissante. Ainsi à part Ennahdha le parti qui a conservé malgré tout sa cohésion et sa cohérence grâce à un leadership qui le tient d’une main de fer dans un gant de velours, tous les autres partis ont été plus ou moins touchés par le syndrome de la division. Car pour la plupart, ils ont construit leur existence sur une seule personne, un leader qui se veut incontesté et incontestable. En fait de partis on se trouve devant des « boutiques » univoques totalement dévoués à leurs chefs respectifs.

Conscients de cette tare congénitale, les partis politiques ont, d’ailleurs ressenti le besoin de tenter de former des alliances électorales leur permettant de présenter des listes communes. Dix partis s’essaient à cette formule parmi lesquels Machrouu Tounes de Mohsen Marzouk, Afek Tounes de Yassine Brahim, Al-Badil ettounsi de Mehdi Jomaa, Tounes Awalan de Ridha Belhaj et ses amis transfuges de Nidaa Tounes, Al-Moubadara de Kamel Morjane, Al Joumhouri d’Issama Chebbi et Al-Massar dont le secrétaire général est Samir Taïeb. On notera que cinq de ses formations font ou ont fait partie du gouvernement d’union nationale. Parmi elles on retrouve Afek Tounés qui a décidé de quitter le Document de Carthage mais dont les représentants au gouvernement ont décidé de ne pas obtempérer aux ordres de leur parti. Même la gauche qui s’est rassemblée au sein du Front populaire est en voie aussi d’émiettement avec l’idée de « grand parti de gauche » en cours de mise en œuvre par l’ancien ministre Abid Briki et ses camarades.

Paradoxalement, si l’offre politique semble riche, elle n’a pas l’heur de contenter un électorat plus que jamais déterminé à s’en écarter. Du reste à cette scène déjà surpeuplée vient s’ajouter une nouvelle formation qui selon son initiateur présente l’alternative. Il s’agit du parti Démocrate dont le fondateur est Ahmed Néji Chebbi. Lui comme tous ses compères chefs de partis ont créé des formations non sur des idées ou sur des orientations politiques mais pour assouvir une ambition personnelle. A 74 ans, il est le doyen des hommes politiques tunisiens encore en activité, à l’exception de Béji Caïd Essebsi et Rached Ghannouchi, puisqu’il compte 52 ans de présence sur la scène politique sans discontinuer. Son parcours est tout à fait révélateur de la fixation qu’ont les acteurs politiques tunisiens sur leur ambition personnelle. Nationaliste arabe, puis baathiste, il crée un parti politique, le RSP rebaptisé PDP autour duquel viennent s’agréger plusieurs tendances proches au lendemain de la révolution formant le parti Al Joumhouri. Mais, face aux égos surdimensionnés des uns et des autres le projet échoue et le parti éclate. L’intéressé se présentera à l’élection présidentielle de 2014 sous ses couleurs. Ne rassemblant que des miettes (tout juste 1,04% des voix), il annonce sa retraite de la vie politique mais il se ravise pour créer en 2016 une nouvelle formation qu’il appelle cette fois-ci le mouvement Démocrate. C’est probablement sous les couleurs de ce parti qu’il présentera sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2019. Il ne sera pas seul, puisque tous les chefs des partis sur la scène politique pensent tous les jours à cette échéance et pas seulement lorsqu’ils se rasent.

Les Tunisiens bien évidemment ne les entendent pas de cette oreille. Leur divorce d’avec la classe politique risque d’éclater au visage des leaders des partis politiques qui n’auront que leurs yeux pour pleurer.

La scène politique est en phase de décomposition-recomposition, mais si la classe politique échoue à former un pôle pour faire contrepoids à Ennahdha, comme ce fut le cas pour les élections précédents on se retrouvera fin 2019 dans la même configuration qu’à la veille des élections de 2011 avec un parti islamiste dominant le paysage partisan. Ce ne serait ni dans l’intérêt du pays ni dans celui de ce parti qui est plus à l’aise dans le rôle de second que de premier parti du pays. N’oublions pas que la bipolarisation est saine en démocratie car elle permet l’alternance au pouvoir.

RBR