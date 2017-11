Le Front parlementaire initié par un certain nombre de député de différents groupes commence à prendre forme. Le député d’Al Horra, Sahbi Ben Fredj, a annoncé, sur sa page Facebook, qu’une assemblée générale constitutive aura lieu lundi 13 novembre prochain. Il a publié une liste de 43 députés appartenant à divers groupes qui se sont, selon lui, accordés sur les principes fondateurs de ce Front qui « permettra d'unifier les positons et les vues sous la coupole du parlement ». Les concertations se sont poursuivies depuis plus de deux mois, entre les élus des groupes parlementaires de Machrou3 et d'Afek Tounes, du groupe national ainsi que certains élus de Nida et des indépendants en vue de la formation d'un « Front parlementaire centriste et progressiste » qui « ambitionne de rétablir l'équilibre dans le paysage parlementaire ».

Ce paysage est dominé par l'alliance scellée entre le mouvement Ennahdha et Nidaa Tounes, le 6 juin 2017, laquelle souffle le chaud et le froid. Les deux grands partis au pouvoir ont, en effet, annoncé, dans un communiqué conjoint, signé par les présidents des deux groupes en présence de Rached Ghannouchi et Hafedh Caid Essebsi, la création d'un comité de coordination. Ce comité a pour mission de « renforcer le consensus entre les députés des deux partis dans le but de préserver la stabilité dans le pays ». Une annonce qui a suscité de multiples réactions, y compris au sein des deux mouvements, allant de la surprise à l'inquiétude. Cette alliance a plombé le paysage parlementaire et fait craindre une hégémonie au sein de l'Assemblée des représentants du peuple.

Le premier à avoir réagi contre cette initiative, dès son annonce, est le directeur exécutif de Nida Tounes, Hafedh Caid Essebsi qui s'est fendu d'un communiqué virulent, publié sur sa page « Facebook », pour menacer « d'exclure du parti et de son groupe parlementaire » tout élu de Nidaa qui adhère à cette initiative, « en application des dispositions du règlement intérieur et par souci de préservation de l'unité du parti et de son groupe». Il a affirmé que « les positions officielles » de Nida sont publiées « dans les communiqués signés par son directeur exécutif ».

Lui emboîtant le pas, Sofiane Toubal, président du groupe parlementaire de Nida Tounès a indiqué que cette initiative ne concerne nullement les députés de son mouvement. Elle est « l'œuvre de parties connues », sans les nommer, qui « essayent de refaire surface sur la scène politique ». Il craint la fissure de son groupe qui a déjà perdu une trentaine de membres.

De son côté, le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi n’a pas mâché ses mots en se déclarant résolument contre cette initiative qu’il a vivement critiquée. « Ce Front ne sera d’aucune utilité pour les Tunisiens, car il vise uniquement l’exclusion d’Ennhadha », a-t-il affirmé, ajoutant que c’est une « étape dans le droit fil de la logique d’exclusion et d’éradication de notre mouvement ».

Parmi les signataires, on trouve les membres des groupes d’Al Horra, d’Afek Tounes, quelques indépendants. Mais la surprise vient des députés de Nidaa Tounes qui se sont rebellés contre la décision du directeur exécutif du parti et du président du groupe parlementaire. Quelles sanctions prendra la direction de Nidaa à l’égard de ces députés ?

Liste des signataires telle que publiée par Sahbi Ben Fredj :

Brahim Nacef Ons Hattab Naceur Chennoufi Tawfik Wali Hafedh Zouari Hassouna Nasfi Lhawla Ben Aicha Rabha Ben Hassine Riadh Jadane Rim Lhajoub Zohra Driss Souad Zaouali Smeh Bouhaoual Souheil Alouini Samah Gobantini Sahbio Ben Fredj Slah Baergaoui Abada Kefi Abderraouf Cherif Ali Bellakhoua Ali Bennour Karim Helali Kamel Hamzaoui Lamia Dridi Leila Ouled Ali Leila Zahaf Leila Chettaoui Lilia Younes Mohamed Troudi Mohamed Hedi Gueddiche Mohmed Ghanname Marouane Felfel Meriem Boujbel Mustapha Ben Ahmed Moncef Sellami Néjia Ben Abdelhafidh Nadia Zengar Mohamed Néjib Torjmane Néziha Biaoui Hajer Laroussi Hajer Beckeickh Ahmed Houda Slim Wafa Makhlouf

B.O