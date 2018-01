5.8 millions de passagers sont passés par Tunis Carthage

Le Président Directeur Générale de l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) Khaled Chelly a assuré, lundi 15 janvier, que 5.8 millions de voyageurs sont passés par l’aéroport Tunis Carthage en 2017, alors que la capacité d'absorption de l'aéroport est de 4.5 millions.

Dans une déclaration à Shems FM, Khaled Chelly a considéré que ce chiffre record révèle que la stabilité, la sécurité et le tourisme sont de retour.

Il a ajouté que ce chiffre montre aussi le professionnalisme des agents et employés de l’OACA.

Il a estimé par ailleurs, que ce chiffre passera à 6 millions en 2018.