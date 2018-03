5ème Edition Notre Belle Tunisie

En marge de la Journée internationale de la femme, la chambre régionale des femmes chefs d’Entreprises de l’Ariana organise la 5ème Edition de son événement annuel : Notre Belle Tunisie sous le thème ’’ Farhet Zmen ‘’ Noces d’antan et ce le Samedi 10 mars 2018 à partir de 15h au siège de l’UTICA.

Après 4 éditions couronnées de succès, Notre Belle Tunisie est de retour dans sa 5ème édition portant sur un concours des : « Meilleures créations des tenues de mariées »

Les objectifs du concours étant de mettre en valeur la richesse de notre Patrimoine et promouvoir l’art créatif de nos artistes et créatrices de mode à travers une compétition nationale mais également de revisiter l'Artisanat Tunisien et remettre au goût du jour les tenues de la Mariée pour les différentes cérémonies d’un Mariage Tunisien (Hammam, Contrat de mariage, Outia, Soirée du Mariage).

Cette manifestation verra la participation de plus de 500 invités notamment des femmes et hommes d’affaires, des représentants d'ambassades, des professionnel(le)s, des artistes et les médias tunisiens le tout dans une ambiance conviviale animée par plusieurs défilés et une troupe musicale accompagnée d'artistes tunisiens.

Communiqué de presse