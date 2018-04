80ème anniversaire des événements du 9 avril, qui s’en souvient encore ?

La Tunisie commémore, ce lundi 9 avril 2018l, le 80ème anniversaire des événements du 9 avril 1938. Voici pour les jeunes générations et pour rafraichir la mémoire de certains amnésiques, le déroulement de ces événements qui ont constitué un tournant dans la bataille de la libération nationale. Des événements au cours desquels les jeunes et les femmes ont été des acteurs principaux. Encadrés par des leaders d’envergure : Habib Bourguiba, Ali Belhouane, Mahmoud Materi, Mongi Slim, Azzouz Rebai, Ali Darghouth, Salah Ben Youssef, Youssef Rouissi, Hedi Nouira, Slimane Ben Slimnane et d'autres, …

Ces émeutes qui ont eu lieu à Tunis dans un contexte de manifestations populaires revendiquant des réformes politiques, notamment l'institution d'un parlement tunisien, pas majeur vers l'indépendance du pays encore sous la colonisation française. Débordées par un mouvement spontané, les forces de police et l’armée ne rétablissent le calme qu’au prix de nombreux morts chez les émeutiers. Cette date est un évènement marquant du mouvement national tunisien.

Tout a commencé le 10 mars 1938. Ali Belhouane, connu sous le surnom de du « leader de la jeunesse », donne une conférence sur le « rôle de la jeunesse dans la bataille de libération nationale » à laquelle 700 élèves de différents établissements scolaires assistent. Le Conseil national du Néo-Destour, réuni les 13 et 14 mars adopte une motion appelant à la poursuite des manifestations, au non-paiement des impôts et au boycott du service militaire. Belhouane est alors congédié du Collège Sadiki où il enseigne.

Ayant eu vent de ces activités, les autorités du protectorat anticipent en procédant à l'arrestation de Youssef Rouissi, Hedi Nouira, Salah Ben Youssef et Slimane Ben Slimane, accusés d'incitation à la haine raciale et d'atteinte aux intérêts de la France en Tunisie. En représailles, le Néo-Destour organise, le 7 avril une manifestation principalement formée d'étudiants et drainant 2.500 personnes devant le palais beylical de Hammam Lif. Mongi Slim, membre du Conseil national du Néo-Destour, parvient à rencontrer le Bey et sollicite son intervention en vue d'obtenir la libération des responsables emprisonnés. Ne voyant rien venir, le Néo-Destour décide d'appeler à une grève générale le 8 avril.

Grève générale et première manifestation du 8 avril

Dès le matin, les hommes du Néo-Destour, armés de manches de pioches, veillent à l'application du mot d'ordre de la grève. À 10 heures, toutes les boutiques et tous les marchés de Tunis sont fermés. Des soldats français sont dépêchés sur les principales places de la ville et prennent position à 13 heures, en prévision d'une manifestation annoncée par le Néo-Destour.

À 14 h 30, une grande manifestation formée de plusieurs centaines de jeunes, avec derrière des centaines de femmes, conduite par Mongi Slim, Ali Belhouane et Azzouz Rebai s'ébranle du quartier de Halfaouine et se dirige vers le siège de la résidence générale. Devant une foule de 10 000 personnes, Belhouane harangue les manifestants : « Nous sommes venus aujourd'hui démontrer notre force [...] celle de la jeunesse qui ébranlera le colonialisme [...] Le parlement tunisien ne sera créé que par le martyr des militants et les sacrifices de la jeunesse... » Avant la dispersion pacifique des manifestants grâce à l'action d'El Materi, Slim rappelle dans un discours les revendications du Néo-Destour et annonce l'organisation d'une deuxième manifestation pour le surlendemain, le 10 avril.

les femmes tunisiennes participent à l amanifestation

Manifestation et émeute du 9 avril

Le 9 avril, à 11 heures, les étudiants de l'Université Zitouna ayant manifesté devant la résidence du bey à Hammam Lif se rassemblent à nouveau à la kasbah de Tunis, où une délégation va à la rencontre du grand vizir alors que le reste des manifestants se rassemble devant Dar El Bey. À l'issue de la rencontre, Ali Dargouth se lance dans un discours incitant les manifestants à passer à l'action. Ces derniers se dirigent vers la maison de Bourguiba pour y recevoir des instructions. Entre temps, Belhouane est convoqué par le juge d’instruction en début d'après-midi : il doit arriver à 14 heures au tribunal pour être interrogé à propos du discours prononcé la veille. Une foule immense se rassemble alors devant le Palais de justice où les forces de l'ordre accourent.

Les forces de l'ordre commencent d'abord par disperser la foule à coups de bâton pour frayer un passage à la voiture cellulaire qui doit emmener Belhouane. Les manifestants se retirent dans un premier temps vers la médina d'où ils reviennent plus nombreux. Les femmes sur les terrasses poussent des youyous qui sonnent comme un appel au martyre et jettent aux manifestants tous les instruments qui peuvent servir d'armes. La foule s'amasse en deux points de la médina, les places de Bab Souika et de Bab Menara, alors que les forces de l'ordre tentent de protéger le Palais de justice à la kasbah, où un zouave est poignardé, et la prison civile de Tunis située à quelques centaines de mètres de là. Les forces coloniales composées de policiers, de gendarmes et de zouaves repoussent les manifestants qui viennent de Bab Menara à coup de crosse mais ceux qui déboulent de Bab Souika sont accueillis par des coups de feu. Les forces de l'ordre finissent par tirer à l’automitrailleuse lorsqu'ils aperçoivent des émeutiers qui tentent de renverser et d'incendier le tramway et d'attaquer des automobiles.

Ali Belhouane, le leader des jeunes

Les heurts sanglants s'arrêtent à 18 heures et se soldent par 22 morts et près de 150 blessés. Le résident général se rend auprès du bey et promulgue une loi instaurant l'état de siège à Tunis, Sousse et dans le Cap Bon.

Le lendemain, Habib Bourguiba et Mongi Slim sont arrêtés et traduits, avec le reste des dirigeants du Néo-Destour, devant le Tribunal militaire pour complot contre la sûreté de l'État. Le Néo-Destour est dissout le 12 avril, ses locaux fermés, ses documents confisqués et la presse nationaliste suspendue. Les militants du Néo-Destour entrent alors dans la clandestinité.

