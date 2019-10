9alb Tounes met en garde contre les tentatives d'atteinte à la crédibilité des élections

Le parti 9alb Tounes, (au cœur de la Tunisie) a publié un communiqué dans lequel il considère que les sondages à la sortie des urnes contiennent toujours une marge d'erreur.

Entre le premier et le deuxième parti il y a une petite marge et la moyenne nationale ne peut pas prefléter exactement le nombre de sièges obtenus effectivement. Il faut prendre en considération les restes dans les élections législatives.

Le parti a mis en garde contre les tentatives d'atteinte à la crédibilité des élections et l'influence des résultats du dépouillement en cours.

Le parti a renouvelé sa confiance dans l'ISIE, la seule partie chargée d'annoncer les résultats définitifs des élections.