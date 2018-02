Accusé de viol, Tariq Ramdan déféré devant la justice

L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été déféré devant la justice dans la nuit de jeudi à vendredi. Il doit être présenté à un juge d’instruction en vue d'une possible mise en examen dans la matinée de ce vendredi 2 février 2018. Il est visé par deux plaintes pour viol. Jeudi, durant sa deuxième et dernière journée de garde à vue, Tariq Ramadan a été confronté à la seconde femme qui l’accuse de viol et de violences. Elle a porté plainte le 27 octobre dernier.

Ågée de 40 ans, handicapée à la jambe, Chrystelle affirme avoir été séduite courant 2009 par Tarik Ramadan sans le rencontrer, via des échanges sur internet : messages, photos, conversations sur Skype, jusqu’à leur première rencontre physique le 9 octobre 2009, lors d’une conférence. Elle affirme avoir été violée, frappée et humiliée par Tariq Ramadan dans la chambre qu’il occupait dans l’ancien hôtel Hilton de Lyon.

Confronté à ces éléments, Tariq Ramadan a refusé de signer le procès-verbal à l’issue de cette confrontation. Les accusations de Chrystelle et celle d’Henda Ayari pourrait lui valoir une mise en examen dans la journée de vendredi.

Source:France info