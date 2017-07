Aide américaine : résolution proposée par la commission des affaires étrangères du Sénat américain

A l'occasion de la visite du Chef du gouvernement Youssef Chahed aux Etats-Unis, les sénateurs Ben Cardin et Marco Rubio ont introduit la résolution suivante au Sénat le mardi 11 juillet 2017, et ont été rejoint par les sénateurs Chris Coons (D-Del.), Tim Kaine (D-Va.), Chris Murphy (D-Conn.), Ed Markey (D-Mass.), Cory Booker (D-N.J.), Robert Menendez (D-N.J.), Tammy Baldwin (D-Wis.), David Perdue (R-Ga.), Tom Cotton (R-Ark.), et John McCain (R-Ariz.).

Reconnaissant la nécessité pour le gouvernement des États-Unis de fournir un financement afin d’aider et de renforcer la transition de la Tunisie vers une démocratie stable et prospère, le Sénat des États-Unis :