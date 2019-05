Aides étrangères : pire que l’humiliation, la complicité de parties tunisiennes

Les images relayées sur les réseaux sociaux de citoyens faisant la queue devant des espaces aménagés en diners d’Iftar par des ambassades étrangères avec la complicité de parties tunisiennes, ou encore cette exposition ostentatoire de cartons d’aides humanitaires, ont choqué les Tunisiens. Ils y ont vu une forme d’humiliation préméditée de la part de ces pays. C’est une atteinte à notre dignité nationale et à notre fierté. Cette dignité qui, pourtant, figure dans la devise de la république se trouve bafouée par des étrangers.

Ce qui ajoute encore à l’humiliation, c’est que la distribution de ces aides se fait souvent sous la supervision directe des agents de ces ambassades en présence de représentants de partis politiques et d’associations qui, à leur tour, bénéficient de soutien de la part de ces pays. Le citoyen lambda est devenu perméable à ce genre d’aides. On se rappelle de l’affiche de la honte placardée dans les rues de Doha à Qatar par une association caritative, appelant à des dons en faveur des tunisiens qui « souffrent de la misère et du froid ». C’était en décembre dernier. Elle a été retirée par les autorités qataries suite à l’intervention du ministère tunisien des affaires étrangères, lesquelles ont présenté des excuses.

Mais ce qui choque le plus c’est la complicité directe de partis politiques et d’associations dans cette « humiliation ». Le pays est devenu, au cours des dernières années, la base arrière d’activités à la fois suspectes et insidieuses de parties étrangères. Les principales agences de renseignements telles la CIA, la DGSE(France) le Mossad(Israël), le M16( Royaume uni), y ont fait leurs antennes, selon JA (N°3044 du 12 au 18 mai 2019). Le pays, ajoute JA, est également devenu « un lieu de rencontre des acteurs du conflit libyen….Malgré l’interdiction qui leur est faite depuis 2014 de ne pas mener des activités politiques sur le sol tunisien sans autorisation préalable, les différentes factions libyennes continuent de se retrouver dans les hôtels du pays », avec le risque de règlements de compte entre elles. En l’absence d’une réaction vigoureuse de la part des autorités tunisiennes, on a vu des ambassadeurs se comporter comme dans une terre conquise. Et des hommes politiques qui font la courbette devant eux. Et des associations qui bénéficient de leur manne étrangère sans aucun contrôle. Alors qu’il fut un temps où tout était règlementé : le déplacement des ambassadeurs, leurs rencontres, l’aide étrangère, le financement étranger des partis politiques et des associations…

BO