Plus de deux semaines après la collision entre le navire tunisien Ulysse et le porte-containers chypriote Virginia aux larges de la Corse, la pollution aux hydrocarbures s’est propagée pour toucher la calanque de Figuerolles à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), selon le président du Parc national des Calanques, Didier Réault. Ce dernier a demandé le déclenchement du plan Polmar, pour pollution marine et déploré que l'État « ne mesure pas complètement la réalité du risque ».

Le plan Polmar est un plan déclenché en cas de pollution marine accidentelle pour coordonner le personnel et mobiliser les moyens de lutte. « Nous sommes dans une alerte maximale », estime le président du Parc national des Calanques, qui estime que l'État français « a tendance à minimiser un certain nombre de difficultés ».

Si rien n'est fait, « les conséquences écologiques seront très lourdes, difficilement traitables et la dépollution durera extrêmement longtemps », a-t-il averti.

Source : Franceinfo