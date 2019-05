Algérie : mandat de dépôt à l’encontre de Louisa Hanoune

Le juge d’instruction du Tribunal militaire de Blida a ordonné ce jeudi 9 mai, la mise sous mandat de dépôt de Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs, a-t-on appris de sources concordantes.

L’ancienne candidate à la présidence Louisa Hanoune est accusée d’avoir comploté contre l’Armée et contre l’autorité de l’État. Louisa Hanoune a été convoquée ce matin, par la justice militaire et entendue dans le cadre de l’affaire de conspiration contre l’autorité de l’Armée et l’autorité de l’État pour laquelle Saïd Bouteflika et les généraux Toufik et Tartag ont été précédemment écroués.

Louisa Hanoune a été auditionnée par les services de la Direction général de la Sécurité intérieure(DGSI) dans le cadre de l’enquête sur le trio Toufik – Saïd – Tartag, accusés d’atteinte à l’autorité de l’Armée et de complot contre l’autorité de l’État, qui a été dénoncée par le chef d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Salah.

Source: ObservAlgerie