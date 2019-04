Algérie : Un maitre des horloges nommé Ahmed Gaid Salah

En Algérie, c’est le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) qui joue au maitre des horloges. Ses déclarations sont largement reprises par l’ensemble des médias nationaux et internationaux. A 79 ans, il se pose comme le garant de la stabilité du pays et de sa sécurité. Il a appelé, ce mardi le peuple algérien à faire preuve de "davantage de sagesse" pour "mettre en échec toutes les conspirations" fomentées contre l'Algérie, réitérant la "détermination" de l'armée à l'accompagner "jusqu’à la concrétisation de ses attentes légitimes".

Comme il est derrière les arrestations opérées parmi les hommes d’affaires et qui ont touché les plus grosses fortunes du pays.

"J’ai appelé l'appareil de la justice, dans mes interventions précédentes, à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics et de juger tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple ».

Gaid Salah était très proche de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika à qui il vouait « une fidélité sans faille ». Il a soutenu son élection en 2014 et avec la maladie du président, il est devenu l'acteur principal du régime et son représentant dans les médias. Il soutient dans un premier temps la candidature à un cinquième mandat du président sortant, avant d'adopter un discours conciliant, annonçant le soutien de l'armée au peuple algérien. Et demander que soit « appliquée immédiatement » la procédure constitutionnelle permettant d’écarter le chef de l’État.