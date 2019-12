Algérie: Une mobilisation exceptionnelle pour le dernier vendredi avant la présidentielle

Une foule d'une ampleur exceptionnelle a manifesté à Alger à l'occasion du dernier vendredi avant l'élection présidentielle, massivement rejetée par les Algériens.

La participation, impossible à évaluer précisément en raison notamment de l'absence de comptage officiel, semble comparable à celle du 1er novembre dernier - lorsque la marche a coïncidé avec le 65e anniversaire du début de la guerre d'indépendance - et à celles des plus grandes manifestations de mars, avril et mai. Les manifestants, parmi lesquels beaucoup de femmes, tapent des mains en criant à l'unisson "Makache (pas de) vote", "État civil et non militaire".

Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président pendant 20 ans, le mouvement populaire de contestation qui agite le pays depuis février réclame désormais le démantèlement de la totalité du "système", au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. Le mouvement ("Hirak") estime que la présidentielle du 12 décembre ne vise qu'à permettre à ce même "système" de se régénérer.

"Eh Gaïd Salah, oublie le vote !"

"Pas de marche arrière", "Pas de vote, on jure que l'on ne s'arrêtera pas", a-t-on entendu alors que la marée humaine se mettait en marche, en début d'après-midi, pour un 41e vendredi consécutif de mobilisation dans le centre de la capitale, au son des youyous des femmes.

"Je ne vais pas voter et le 8 décembre je ferme ma boutique", ont aussi scandé les manifestants, relayant un appel à la grève générale à partir de dimanche, diffusé sur les réseaux sociaux. "Eh Gaïd Salah, oublie le vote !" le 12 décembre, ont-ils aussi lancé à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, qui exerce de facto le pouvoir depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika.

S'exprimant pour la première fois un vendredi depuis le début du "Hirak", le chef d...

