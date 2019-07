Alors signé ou pas signé le décret portant convocation des électeurs?

Alors que Mohamed Tlili Mansri, membre de l’Isie a déclaré que le président de la République Béji Caid Essebsi a signé, jeudi 04 juillet, le décret portant convocation des électeurs pour le scrutin législatif affirment les uns, son successeur à la tête de l’Instance Nabil Baffoun a démenti l’information. Ce qui a laissé cours à des conjectures et semé le doute sur la crédibilité de l’Isie. Sachant qu’aujourd’hui est la date butoir qui ne devrait en aucun cas dépassé pour promulguer le décret si l’on tient à la date des élections législatives fixée pour le 6 octobre prochain. Tout comme la prologation de l'état d'urgence qui prend fin ce vendredi.

Selon d’autres sources, le président reprendra ses activités ce vendredi et signera alors le fameux décret. Entretemps, les services concernés de la présidence ne disent rien. Motus et bouche cousue. Saïda Garrache la porte-parole est aux abonnés absents. En fait Firas Guefrech qui a parlé de malaise aigu et appelé les Tunisiens à implorer Dieu pour la guérison du président laissant entrevoir le pire est-il encore conseiller médias de la présidence ou a-t-il été démis en douce. Personne ne nous dit quoi que ce soit. La communication de crise on ne sait pas faire. C’est la présidence de la République qui est la plus défaillante sur ce registre. Cette question de signature en est un autre exemple. On ne mérite pas ça.