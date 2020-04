Année scolaire : Quand le SG de l’enseignement de base grille le ministre de l’éducation !

Avant même que le ministre de l’éducation n’annonce officiellement les décisions prises concernant l’année scolaire en cours, lors d’une conférence de presse prévue pour le 29 Avril, le secrétaire général de la fédération de l’enseignement de base Nabil Haouachi l’a complètement grillé en donnant tous les détails sur les mesures convenues au cours de la réunion tenue hier au siège du ministère. Une manière de le mettre devant le fait accompli.

Selon Haouachi, il a été convenu de proclamer la fin de l’année scolaire pour tous les niveaux dans l’enseignement primaire et de fixer la prochaine rentrée au 1er septembre 2020. L’évaluation des élèves se fera uniquement sur la moyenne des deux premiers trimestres seulement.

Le concours de la sixième aura lieu les 2 et 3 juillet prochain. Une commission mixte entre les ministères de l’éducation et de la santé et l’UGTT veillera à l’application des conditions sanitaires nécessaires que nécessitent la prévention contre le Covid-19. Tous les espaces des établissements scolaires qui abriteront les épreuves du concours seront complètement stérilisés. Les gels hydroalcooliques seront installés dans tous les coins. Des bavettes seront distribuées aussi bien aux candidats qu’u personnel enseignant et administratif qui sera appelé à organiser t à veiller sur le déroulement des épreuves. Le respect de la distanciation sociale sera la règle avec un maximum de dix candidats par salle.

Pour ce qui est de l’enseignement secondaire et du second cycle de l’enseignement de base, il en sera certainement de même pour tous les niveaux de l’enseignement. Pour ce qui est l’examen du baccalauréat et du concours de la « neuvième », en attendant la fixation de dates, les épreuves se dérouleront dans les mêmes conditions précitées.