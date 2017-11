Annonce officielle de la création du front parlementaire

C’est hier au cours d’une conférence de presse au palais du Bardo qu’il a été, officiellement, annoncé la création du « front parlementaire centriste progressiste » qui a pour but « d’améliorer le rôle législatif et de contrôle du Parlement et d’accélérer le parachèvement des lois portant création des instances constitutionnelles et des projets de loi soumis à l’examen ».

Le président du groupe national Mustapha Ben Ahmed a indiqué que la formation de ce front parlementaire vise à « organiser le centre et réaliser l’équilibre face au blocage au parlement. Il est constitué par des députés qui partagent les mêmes référentiels et idées afin d’améliorer la qualité des lois et d’accélérer leur parachèvement concernant notamment la loi d’urgence économique ».

« L’action parlementaire est fondamentalement politique. Nous voulons rectifier et achever le processus de transition démocratique en Tunisie », a argumenté Mustapha Ben Ahmed. Un processus qui est actuellement bloqué, a dit le député, affirmant que le front n’a pas de problèmes avec les partis.

Le front, a-t-il insisté, décide par et pour lui-même à travers des institutions et des structures qui seront créées. Il ne reçoit d’instructions de quiconque, a-t-il souligné.

Selon Ben Ahmed, le front est composé d’environ 45 députés appartenant aux groupes Afek Tounes et Appel des Tunisiens à l’étranger, Al Horra de Machrou Tounes, une grande partie du groupe national et d’autres députés de Nidaa Tounes ainsi que des députés indépenadnts. Il reste ouvert et s’emploiera à ce que d’autres députés le rejoignent pour améliorer le rendement de l’institution parlementaire.

Pour Abderraouf El May (indépendant), les députés fondateurs du front parlementaire « ne manqueront pas de s’organiser et d’être présents dans les différentes commissions parlementaires sans aucune coordination de l’extérieur ».