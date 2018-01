Appel au rejet de la désignation des membres de gouvernement en tant que coordinateurs des élections

Le Mouvement Al-Chaab a adressé, vendredi, une lettre au chef du gouvernement et au Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) concernant la nomination de certains membres du gouvernement (ministres et secrétaires d’Etat) en tant que coordinateurs régionaux du parti Nidaa Tounes, chargés de la préparation des élections municipales.

Le parti estime que cette désignation est une exploitation explicite du potentiel de l’Etat au profit de ce parti.

Pour Al-Chaab, il s’agit d’une démarche « dangereuse pour le processus démocratique », appelant le chef du gouvernement et le président de l’ISIE à rejeter cette désignation et à forcer les membres du gouvernement à choisir entre rester au gouvernement ou remplir des fonctions partisanes.

Le Mouvement a, en outre, invité les ministres et les secrétaires d’Etat concernés par la déclaration du parti publiée le 6 janvier (qui comprend les noms des membres du gouvernement mis sur la liste des responsables de la préparation des listes électorales dans les régions) à se concentrer sur leurs responsabilités envers la patrie ou quitter le gouvernement pour assurer leur mission au sein de leur parti.

Le 15 janvier, le parti « Al Joumhouri » avait mis en garde l’ISIE suite à la formation par Nidaa Tounes d’un organe national chargé de superviser la préparation des listes électorales incluant des membres du gouvernement et de confier à Chokri Ben Hassan, secrétaire d’Etat au ministère des Affaires locales et de l’environnement, la présidence du comité des électeurs et du suivi régional au sein du parti.

« Al Joumhouri » avait estimé que charger un secrétaire d’Etat du dossier des élections pour son parti porte atteinte à la neutralité de l’administration et à la crédibilité des élections.

Le Mouvement Béni Watani avait, lui aussi, estimé, le 10 janvier 2018 que l’attribution à des membres du gouvernement en place des responsabilités partisanes en rapport avec les prochaines élections municipales suscite l’inquiétude et envoie un message négatif aux Tunisiens.

Le Mouvement Nidaa Tounes avait annoncé le 8 janvier 2018 la création d’un Conseil national en charge du suivi des élections municipales et de l’accompagnement des listes électorales du parti et la désignation de 29 délégués au sein des différentes coordinations régionales du parti pour assurer le suivi des élections municipales. Ce Conseil est composé, entre autres, de ministres et de secrétaires d’Etat en exercice, des conseillers à la présidence de la République ainsi que des députés à l’ARP.