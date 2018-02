Appel à la criminalisation de la normalisation

La Coalition civile et politique « Tunisiens pour la Palestine » a organisé, samedi, un rassemblement à l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale pour soutenir le projet de loi sur la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste, soumis actuellement au parlement pour examen.

« Le peuple veut libérer la Palestine », « ô Parlement, criminalise la normalisation », sont autant de slogans brandis par les manifestants qui dénoncent des « manœuvres dilatoires » pour entraver l’examen de ce projet de loi.

Les manifestants ont reproché à la majorité parlementaire, formée d’Ennahdha et Nidaa Tounes d’entraver la poursuite de l’examen en commission du projet de loi en question et de reporter sa discussion en plénière. Ils ont également dénoncé ce qu’ils ont qualifié d’ « efforts de rapprochement avec Israël ».

La Commission parlementaire des droits et libertés avait décidé le report, sine die, de l’examen du projet de loi sur la criminalisation de la normalisation avec l’Etat sioniste, au terme d’un vote à la majorité des membres pour le réagencement du calendrier d’examen des projets de loi en fonction de leur priorité.

La coalition civile et politique « Tunisiens pour la Palestine » regroupe, le parti des Patriotes démocratiques unifié, le parti Al-Jomhouri, le Courant démocrate, le parti Al Wehda, le Mouvement national de la lutte ainsi que des associations comme l’association « Men Hakki » (Mon droit), le Centre Mohamed Brahmi pour la paix et la solidarité et la Campagne internationale du retour à la Palestine.