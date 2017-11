Après Chahed JA consacre sa couverture à BCE

A peine trois mois après avoir consacré sa couverture au chef du gouvernement Youssef Chahed sous la titre Chahed, an I( JA n°2953 du 13 au 26 août) Jeune Afrique récidive mais cette fois-ci avec le président de la République Béji Caid Essebsi en couverture(JA n° 2966 du 13 au 18 novembre). Même nombre de pages, 4, et même auteur, Frida Dahmani. La photo est frappante un Béji mi Essebsi, mi Bourguiba comme pour exprimer le titre : « l’héritier ». En effet, « trente ans après la destitution de Bourguiba, la manière dont Béji Caid Essebsi exerce le pouvoir rappelle de plus en plus celle e son mentor », écrit JA.

Après une traversée de désert qui n’a que trop duré (1991-2011), l’ancien ministre de Bourguiba est revenu aux affaires sur fond d’effondrement du régime de Ben Ali. Il s’est d’emblée posé comme « un disciple de Bourguiba », l’imitant jusque sa façon de « s’exprimer avec un mélange d’arabe et de dialecte ». Elu président de la République, BCE s’est trouvé dans un costume trop étroit pour quelqu’un qui veut « perpétuer le mode de gouvernement vertical» de son maitre à penser. Par un tour de force magique, il a réussi, à se positionner comme le chef incontournable qui tire les marrons du feu, « quitte à faire quelques entorses au régime semi-parlementaire ». Il est à l’origine de plusieurs « initiatives chocs » dont notamment le projet de loi relative à la réconciliation administrative qui a été adoptée et promulguée su fond de contestation et de protestation. Une promesse de campagne qui a divisé les Tunisiens. Tout comme « le gouvernement d’union nationale » qu’il a confié à l’un de ses poulains, Youssef Chahed. Ou encore l’abrogation de la circulaire 73 qui interdisait le pariage de la Tunisienne avec un non musulman et le dsicousr sur l’égalité de l’héritage que même Bourguiba n’avait pas osé l’annoncer. Malgré son âge avancé, 91 ans le 29 novembre courant, Béji Caid Essebsi est l’homme fort de la Tunisie. Avec son alter ego, Rached Ghannouchi le président du mouvement Ennahdha, son cadet de 15 ans, il a initié ce qui est communément appelé en Tunisie « la politique du consensus » pour gérer les affaires du pays.

Béji Caid Essebsi, conclut JA, « affirme son leadership en multipliant les initiatives, passant parfois en force dans différents domaines. Et s’il n’est pas certain qu’il inscrive son action dans la perspective de la présidentielle de 2019, il est en revanche certain que le chef de l’état, par les réformes qu’il a lancées, entend laisser son empreinte et entrer dans la postérité à la manière d’un Bourguiba, dont il fait remettre en place, au centre de Tunis, la statue équestre Tout un symbole ».