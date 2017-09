ARP : plénière ce mercredi pour combler les vacances de l’Isie et élire son président

La plénière extraordinaire pour combler les vacances au sein de l’Isie et élire son président a été déclarée ouverte ce mercredi par Mohamed Ennaceur, le président de l’ARP. Hier, les présidents des groupes parlementaires ont abouti à un consensus autour des candidats proposés pour pourvoir aux postes de professeur universitaire et de juge administratif. Selon Mohamed Ennaceur, le président de l’ARP, la séance matinale sera consacrée au pourvoi des postes vacants au sein du Conseil de l’Isie, alors que la séance d’après-midi sera réservée à l’élection du président de l’Instance, a-t-il expliqué.

La présentation des candidatures pour le poste de président de l’Isie se déroulera pendant l’inter séances, a-t-il ajouté.

Mohamed Ennaceur a également dit avoir appelé les présidents des groupes parlementaires à veiller à la présence des députés au cours de cette plénière pour garantir le bon déroulement de l’opération électorale.

Par ailleurs, le président du groupe du mouvement Nida Tounès, Sofiène Toubel, a souligné que le consensus autour des candidats proposés pour pourvoir aux postes de professeur universitaire et de juge administratif au sein de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) s’est établi sur un homme et une femme.

D’après lui, neuf candidats sont en lice pour le poste de président de l’Isie. La présentation des candidatures devrait durer une heure pendant l’inter séances.

Consacrée au pourvoi des postes vacants au sein de l’Isie, une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple a été levée mardi dernier, en raison de l’absence de quorum (145 députés) et de consensus autour du seul candidat pour le poste de juge administratif.

La vacance des postes au sein de l’Isie intervient à la suite de la démission de Chafik Sarsar (président de l’instance), Mourad Ben Moula (vice-président) et Lamia Zargouni (membre).

Il est à rappeler que pour être élu, le candidat doit obtenir 145 voix.