ARP : répartition des quotas des groupes parlementaires

Au cours de la réunion conjointe tenue ce jeudi entre le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les présidents des groupes parlementaires, il a été décidé de fixer les quotas des groupes parlementaires au bureau de l’ARP, les responsabilités dans les bureaux des commissions parlementaires et leurs membres.

Ces quotas ont été calculés sur la base de la représentation proportionnelle comme le prévoit le règlement intérieur de l’ARP et après l’établissement d’un état des lieux des groupe parlementaires à compter du 1er octobre 2018.

Selon un communiqué de l’Assemblée, les responsabilités se répartissent comme suit dans le bureau de l’ARP :

– Assesseur du président de l’ARP, chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République (Al-Horra Machrou Tounes);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles (Ennahdha);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé des relations extérieures (Coalition nationale);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé des relations avec les citoyens et la société civile (Ennahdha);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé des Tunisiens à l’étranger (Coalition Nationale);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé de l’information et de la communication (Nidaa Tounes);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé de la gestion publique (Nidaa Tounes);

– Assesseur du président de l’ARP, chargé du contrôle de l’exécution du budget (Front populaire)

– Assesseur du président de l’ARP, chargé des affaires des députés (Groupe démocrate).

Les présidences des commissions législatives permanentes de l’ARP ont été attribuées comme suit:

– Commission de la législation générale (Coalition nationale);

– Commission des droits, des libertés et des relations extérieures (Ennahdha);

– Commission des finances, de la planification et du développement (Front populaire);

– Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services (Ennahdha);

– Commission de l’industrie, de l’énergie, des richesses naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement (Ennahdha);

– Commission de la santé et des affaires sociales (Coalition nationale).

– Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique (Front populaire)

– Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes (Nidaa Tounes);

– Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales (Nidaa Tounes).

Les présidences des commissions spéciales ont été attribuées comme suit:

– Commission Sécurité et défense (Ennahdha);

– Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de la gestion des deniers publics (Ennahdha);

– Commission du développement régional (Coalition nationale);

– Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle (Nidaa Tounes);

– Commission chargée des affaires des personnes porteuses de handicap et des catégories précaires (Front populaire);

– Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées (Nidaa Tounes);

– Commission des affaires des Tunisiens à l’étranger (Ennahdha);

– Commission électorale (Coalition nationale).

