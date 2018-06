Arrestation de l’un des organisateurs de la traversée de la mort

Le ministère de l’intérieur vient d’annoncer l’arrestation d’un des organisateurs de l’opération de la migration clandestine. Au moins 48 migrants se sont noyés dans la soirée du samedi 2 juin au large de Sfax, à la suite du naufrage d’un chalutier. Les unités de la marine et de la garde maritime déployées sur place avaient repêché 48 corps et ramené à terre 68 rescapés (60 Tunisiens et 8 étrangers) d’un bateau qui sombrait en mer à 7 milles nautiques au large de Kerkennah