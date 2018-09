Arrestation du blogueur Sahbi Amri

Le médecin Sahbi Amri a été arrêté dans la soirée d’hier, lundi 17 septembre 2018, sur décision du parquet et suite à la publication d’un statut jugé diffamatoire contre un magistrat, membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Ce n’est pas la première fois que Sahbi Amri qui préside l’association tunisienne des blogueurs libres est arrêté pour les mêmes raisons. Il avait été condamné, en mars dernier, dans une affaire de diffamation contre le chef du district de la police nationale de Tunis. Il est, également, poursuivi dans d’autres affaires de diffamation suite aux plaintes déposées contre lui par par Ghazi Jribi, ministre de la Justice, Mabrouk Korchid, ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, et Chawki Tabib, président de l'Instance nationale de la Lutte contre la Corruption (INLUCC), pour diffamation, injures et allégations contre un fonctionnaire.

Il avait également été accusé d'insultes contre le président de la République.