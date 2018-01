Arrestation du second frère d’Ahmed Hannachi, l’auteur de l’attentat de Marseille

Les unités de la garde nationale à Bizerte ont arrêté, jeudi, à « Oued Erroumine » dans la délégation de Menzel Jemil, le second frère d’Ahmed Hannachi, auteur de l’attaque à coup de couteau contre deux femmes dans la gare Saint Charles à Marseille (France) en octobre 2017.

Selon une source sécuritaire, citée par Shems FM, le suspect fait l’objet de 3 avis de recherche pour liens avec le terrorisme, franchissement illicite des frontières et non-accomplissement du service national.

En octobre 2017, Anouar Hannachi également frère d’Ahmed Hannachi et qui était expulsé de France et rapatrié en Tunisie, avait été appréhendé pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste et d’être en partie responsable de l’attentat.

Ahmed Hannachi, 29 ans, en situation irrégulière en France avait poignardé le 1er octobre 2017, deux jeunes femmes dans la gare Saint Charles à Marseille avant qu’il ne soit abattu par les gendarmes.