Arrestation d’un blogueur pour des propos orduriers contre Bsaies et la famille du président

Le blog est défini comme étant « un site web – ou une partie d'un site web – utilisé pour la publication périodique et régulière de nouveaux articles​, généralement succincts, et rendant compte d'une actualité autour d'un sujet donné ou d'une profession ». Or, souvent, et c’est vraiment malheureux, des blogueurs, se laissent aller à leur mauvaise conscience pour transformer leurs blogs en espaces d’insultes, d’offenses et d’accusations gratuites et sans fondements. Ils tombent, ainsi sous le coup de la loi et ne peuvent échapper à la justice. Car, bien planqué derrière son écran et laisser libre court aux insultes et puiser ses mots dans les bas-fonds de l’ordure et de l’obscénité, ne saurait être classé dans le champ de la liberté d’expression.

C’est le cas du blogueur Nabil Rabhi qui est tombé dans l’interdit. Dans un blog daté de vendredi 21 juillet, il a déversé des insultes contre la famille du président de la République, sa femme et son fils Hafedh et certains dirigeants de Nidaa Tounes dont Borhen Bsaies. Ce qui lui a valu l’arrestation suite à une plainte déposée contre lui.