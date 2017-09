Arrestation d’un homme d’affaires à Sfax

Comme nous l’avons annoncé dans un précédent article, la guerre contre la corruption a repris dans la nuit de vendredi 22 septembre. A cet effet, nous apprenons qu’un nouvel homme d’affaires qui opère dans le domaine du prêt à porter et le plaqué or à Sfax ainsi que les déclarations douanières au profit d’autrui a été arrêté tôt ce matin. Il s’agit de Wadii Rekik qui est « accusé de fausses déclarations sur la quantité de marchandises importée et sa nature ».

L’arrestation a été effectuée dans le cadre de l’état d’urgence et sera placé en résidence surveillée.