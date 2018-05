Arrêt des poursuites dans l’affaire Mariah Carey

L’affaire dite « Marey Carey » a en fin connu son épilogue avec la décision de la chambre criminelle près de la Cour d’appel l’arrêt des poursuites contre les accusés en vertu de la loi organique relative à la réconciliation administrative. Cette affaire remonte à 2006, lorsque deux concerts de la chanteuse américaine ont été organisés en Tunisie. L’ancien président de la République, Zine El Abidine Ben Ali, et le neveu de Leila Ben Ali, Imed Trabelsi, ont été accusés de détournement de fonds. Tout comme trois anciens ministres Samira Khayache, ancienne ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Tijani Haddad, ancien ministre du Tourisme, et Kamel Haj Sassi, ancien secrétaire d’Etat à la Jeunesse. Ils ont été condamnés à six ans de prison ferme.

Les deux autres co-accusé, Allani et Ferjani ont obtenu un non lieu.