Arrivée du président français à Tunis

Le président français Emmanuel Marcron est arrivé mercredi en début d’après-midi à Tunis pour une visite d’Etat de deux jours en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi.

A son arrivée à l’aéroport présidentiel de l’Aouina, le chef d’Etat français a été accueilli par le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

Le président français était accompagné de son épouse, Brigitte Macron et d’une importante délégation de ministres, de parlementaires, d’universitaires et d’hommes d’affaires et de médias.

Etaient également présents notamment à l’accueil de Marcon, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, le chef de la délégation européenne, Patrice Bergamini et l’ambassadeur de France à Tunis Olivier Poivre d’Arvor.

Les deux chefs de l’Etat ont salué les drapeaux des pays au son des hymnes nationaux, avant de passer en revue un détachement des trois armes.