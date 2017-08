Attentat de Barcelone : les victimes de 18 nationalités, deux suspects arrêtés et le troisième court toujours

Le flou demeure sur l'identité des auteurs de l’attentat de jeudi 17 août à Barcelone qui a fait 13 morts et plus de 50 blessés ce jeudi 27 août sur les Ramblas de Barcelone dont victimes sont d’au moins 18 nationalités différentes, selon la protection civile, sans indication du nombre de ressortissants concernés ni de leur état : française, allemande, espagnole, néerlandaise, argentine, vénézuélienne, belge, australienne, hongroise, péruvienne, irlandaise, grecque, cubaine, macédonienne, chinoise, italienne, roumaine et algérienne.

Deux hommes ont été arrêtés. Mais le conducteur du véhicule qui a foncé sur la foule est toujours en fuite, précisent les autorités. L'homme aurait fui à pieds et ne semblait pas armé, selon le porte-parole de la police catalane. Le conducteur est descendu de la fourgonnette après avoir fauché les piétons sur les Ramblas, et s'est enfui en courant sans rien dire, a déclaré à la presse le porte-parole de la police catalane Josep Lluis Trapero.

Le premier suspect arrêté est un Espagnol né à Melilla, arrêté à Alcanar, dans l'extrême sud de la Catalogne, où la nuit précédente une explosion dans un logement a fait un mort. Les enquêteurs relient cette explosion à l'attentat de Barcelone. "Nous soupçonnons qu'ils [les occupants] préparaient un engin explosif".

Le second suspect arrêté est le Marocain Driss Oukabir. Oukabir est lié à la camionnette utilisée dans l'attentat. Il a été arrêté à Ripoll dans le nord de la Catalogne, poursuit la police.

Il est à rappeler que l'attenat a été revendiquée par l'organisation terroriste Daesh.