Attentat terroriste : Message de condoléances d’Essebsi à al-Sissi

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a adressé, vendredi soir, un message de condoléances à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, à la suite de l’attentat qui a visé une mosquée dans le nord de Sinaï.

Au moins 235 personnes ont été tuées et 109 autres blessées dans un attentat à la bombe perpétré, ce vendredi, contre une mosquée dans le nord du Sinaï en Égypte, selon un nouveau bilan fourni par la télévision nationale égyptienne.

Dans ce message, le président Caïd Essebsi s’est dit consterné par cette attaque terroriste et y a exprimé, en son nom et au nom du peuple tunisien, son entière solidarité et sa sincère compassion.

La Tunisie, a-t-il dit, se tient aux côtés de l’Egypte dans cette épreuve douloureuse et appuie toute mesure qui sera prise par le gouvernement égyptien en vue de préserver la sécurité de ses citoyens.

« La Tunisie soutient l’Egypte dans son combat contre le terrorisme », a-t-il réaffirmé, cité dans le texte du message.

Par ailleurs, le président de la République a appelé à la communauté internationale à œuvrer à la mise en place de mécanismes efficaces permettant de combattre le fléau du terrorisme et d’y éviter ses conséquences.