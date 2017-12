Audiovisuel :concertation autour d'un nouveau cadre juridique

Le nouveau cadre juridique régissant le secteur de l’audiovisuel a été au centre d’une rencontre, mercredi 13 décembre 2017, entre le ministre des Relations avec les instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia, et une délégation des représentants des établissements médiatiques.

La délégation des représentants d’établissements médiatiques était conduite par le président du syndicat des directeurs des établissements publics, Nabil Karoui, et du président de la chambre syndicale nationale des radios privées, relevant de l’Utica, Mohamed Kamel Robbana.

La rencontre a, également, permis de discuter du dispositif de concertation entre le ministère et les structures syndicales concernées dans le but de « consacrer la dimension participative dans l’élaboration du cadre juridique réglementant le secteur de l’audiovisuel ».

Source Nessma TV