Augmentations salariales : voici ce que chaque fonctionnaire va empocher en nets

L’accord sur les majorations salariales dans la fonction publique signé hier entre le gouvernement et l’UGTT et dont la première tranche va entrer en vigueur à partir de décembre 2018, concerne quatre catégories d’agents. Les augmentations, sur deux ans, varient entre 180 dinars et 135 dinars. Elles seront servies en trois tranches, décembre 2018, juillet 2019 et janvier 2020.

Voici les détails en brut et en net pour chacune des catégories :

1.Catégories A1 et A2 : 180 dinars bruts : 90d à partir de décembre 2018, soit 66d668 nets, 40 d à partir de juillet 2019 soit 28d528 nets et 50d à partir de janvier 2020 soit 36d260 nets.

2. Catégorie A3 : 170 dinars bruts : 80d à partir de décembre 2018, soit 61d091 nets, 40 d à partir de juillet 2019 soit 30d316 nets et 50d à partir de janvier 2020 soit 38d160 nets.

3.Agents catégorie B : 155 dinars : 75 d à partir de décembre 2018, soit 57d249 nets, 35 d à partir de juillet 2019 soit 26d712 nets et 45d à partir de janvier 2020 soit 34d334 nets.

4.Agents catégories C et D : 135 dinars : 70 dinars à partir de décembre 2018, soit 53d424 nets, 30 d à partir de juillet 2019 soit 22d896 nets et 36d à partir de janvier 2020 soit 26d712 nets.