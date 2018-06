B.Bssaies sort de son silence et écorche Youssef Chahed

On ne l’a pas entendu depuis quelques jours, mais voilà qu’il sort de son silence pour diriger ses banderilles vers la Kasbah ou plutôt le locataire de la Kasbah. Borhen Bssaies, le responsable politique de Nidaa Touens a ,dans le style qui lui est particulier, écorché Youssef Chahed sans le nommer.

Dans un statut publié sur sa page Facebook, il a écrit que « dans un moment décisif de l'histoire du pays, les Tunisiens se souviendront qu’ils ont été contraints de chercher des médicaments dans les aéroports et l’obsession de leur été ne sont plus ces insectes gênants, mais plutôt la soif et la perturbation de l'eau et ces bateaux qui ont envoyé leurs jeunes à la mort dans les profondeurs de la mer. En dépit des promesses du printemps, à un moment décisif comme celui-ci, le pays est gouverné par ces fuites qui disent que le chef du gouvernement a donné 48 heures à son ministre de l’intérieur pour arrêter l’un de ses prédécesseurs.

Entre temps, le pays se trouve en proie à des prédictions sombres. Et quand le gouvernement se transforme en un « admin » de Facebook, avec pour seule réalisation le soutien des consuls, sachez que 1881 est avenir et non du passé » !