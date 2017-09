Béji Caid Essebsi : je ne signerai pas le décret convoquant les électeurs si les conditions ne sont pas réunies  

Dans une interview accordée au quotidien « Assahafa Al Yaym », le président de la république Béji Caid Essebsi a été on ne peut plus clair, il ne signera pas « le décret convoquant les électeurs aux urnes » si les conditions ne sont pas réunies. « L’Isie a besoin d’un président pour que son action se poursuive normalement et légalement. » a-t-il expliqué. Et « c’est le Parlement qui doit trancher » cette question. En plus de cela, le code des collectivités locales n’est pas encore voté par l’ARP. Pour le chef de l’Etat, « il faut que les municipales soient prises très aux sérieux dans la mesure où elles constituent le socle fondamental du pouvoir démocratique et l’une des dernières étapes du processus transitoire ». Car, a-t-il souligné « nous avons choisi d’accorder à la gouvernance locale une place de choix. C’est une option fondamentale pour la mise au point d’un nouveau modèle de développement comme l’exigent plusieurs franges de la société tunisienne et même les politiciens en font l’une de leurs revendications ».