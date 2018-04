Béji Caid Essebsi s’entretient avec Mahmoud Abbas

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu samedi soir, au siège de sa résidence à Dhahran en Arabie Saoudite, le président palestinien Mahmoud Abbas en marge de sa participation aux travaux du 29ème sommet arabe.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abdelkrim Harmi, conseiller diplomatique auprès de la présidence de la République a signalé que l’entretien a porté sur la cause palestinienne et les derniers développements dans la région.

Il a ajouté que le chef de l’Etat a réaffirmé le soutien de la Tunisie au peuple palestinien et à son droit à un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale. Il a ajouté que la Tunisie poursuivra ses efforts internationaux pour plaider en faveur de cet objectif.

De son côté, le président Mahmoud Abbas a loué les efforts de la Tunisie dans ce sens et a souligné la nécessité de parvenir, lors de ce sommet, à une position arabe commune qui soutient les revendications des Palestiniens.

Abbas a informé Caïd Essebsi des derniers développements dans les territoires occupés et la récente escalade israélienne. Il a également abordé la réconciliation palestinienne et les résultats de ses derniers déplacements et contacts au niveau du conseil de sécurité et sur la scène internationale pour expliquer la position des Palestiniens envers l'initiative des USA.

Le président palestinien a souligné l’attachement de son pays à une structure quadripartite neutre pour l'organisation d'une conférence internationale de la paix sous la tutelle des Nations Unies afin que les USA n'aient pas le monopole de la médiation.

S’agissant de la situation dans la région, le conseiller diplomatique a indiqué que les deux parties ont exprimé leurs préoccupations face aux derniers évènements en Syrie. Les deux parties ont souligné l’urgence de trouver une solution politique à cette crise pour alléger les souffrances du peuple syrien et rétablir la paix et la stabilité dans ce pays frère.