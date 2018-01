Bilan des troubles nocturnes : un mort, 8 policiers blessés et 44 arrestations parmi les casseurs

La nuit a été longue pour les forces d l’ordre qui n’ont réussi à ramener le calme dans certaines régions qu’aux premières heures du matin. Les manifestations nocturnes ont, parfois, dégénéré en confrontations avec les agents sécuritaires, en pillage et en agressions contre les biens publics et privés. Le bilan est un mort à Tebourba dans le gouvernorat de Mannouba, huit blessés parmi les forces de l’ordre, le pillage de dépôts municipaux et d’un magasin et 44 arrestations parmi les casseurs.

Selon Khalifa CHibani, porte-parole du ministère de l’intérieur, des casseurs ont profité des manifestations procéder à des pillages un peu partout dans le pays. 18 individus ont été arrêtés entre les cités Ettadhamen et Intilaka. A Kasserine les unités sécuritaires ont arrêté 16 individus dont un impliqué dans le vol de la fourrière municipale. Trois motos ont été reprises d’un ensemble de 34 volées de cette fourrière. A Gafsa, 10 suspects ont été aussi arrêtés, a indiqué Khelifa Chibani au cours de son intervention, ce matin, sur Mosaïque FM et Shems FM.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a souligné que les individus arrêtés avaient des armes blanches. Chibani a dénoncé les campagnes menées sur les réseaux sociaux pour colporter des fausses informations sur le décès de manifestants. Il a ajouté que le jeune décédé dans la nuit dernière hier à Tebourba est asthmatique, en attendant la confirmation du rapport d’autopsie. Il n’a pas été écrasé par un véhicule de la police comme l’ont propagé certaines pages sur les réseaux sociaux.