Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Libye retirée de la liste noire

Alors que la Tunisie a été inscrite sur la liste noire des « pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme», la Libye voisine qui est pratiquement en guerre civile a été retirée de cette même liste. C’est la banque centrale libyenne qui l’a annoncé sur sa page Facebook. En effet, l’ICRG (International Country Risk Guide) relevant du Groupe d’Action Financière (GAFI) a décidé de retirer la Libye de la liste des pays dont les juridictions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sont sous surveillance.

La Banque Centrale de Libye a précisé que cette décision est la preuve que le pays a honoré ses engagements vis-à-vis de la GAFI et un signal aux institutions financières internationales que le système financier libyen est désormais sain.