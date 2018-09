Blocage de l’autoroute A1 : la circulation rétablie et les protestataires ont obtenu gain de cause

Il a fallu que le maire de la ville de Bouficha annonce la fermeture définitive de la décharge anarchique dans la ville, pour que le protestataires, pour la plupart des chauffeurs de taxis collectifs, lèvent leur sit in dimanche après-midi sur l’autoroute A1 Sousse-Tunis et sur la route nationale n°1 bloquées, depuis hier matin, au niveau de la localité d’Ain Errahma.

Au cours de la matinée, les manifestants ont bloqué la circulation et brûlé des pneus, pour réclamer la fermeture de cette décharge qui « diffuse des odeurs nauséabonde, depuis plusieurs années », selon leurs témoignages à l’agence TAP. Ils appellent le ministre des Affaires locales et de l’Environnement à respecter ses engagements d’éradique ce « fléau nuisible à l’environnement et à la santé du voisinage ».

Entre temps plusieurs automobilistes se sont trouvés pris au piège et des familles entières ont vécu des moments difficiles. Ces pratiques qui se sont multipliées au cours des dernières années ont beaucoup nui aux personnes et aux biens, à l’économie du pays et à son image, sans que les autorités ne prennent des mesures fermes à l’égard de leurs auteurs.