Blocage total: toujours pas de président pour l’Isie

C’est avec plus d’une heure de retard que la séance plénière extraordinaire pour élire le président de l’instance supérieure indépendante des élections a démarré. Au cours de la séance d’hier aucun candidat parmi les six prétendants n’a obtenu la majorité absolue des voix(109), ce qui a nécessité un second tour entre les deux candidats arrivés en tête, à savoir Anis Jarbouii avec 78 voix et Nabil Baffoun avec 76 voix.

Durant la matinée la commission des compromis s’est réunie pour tenter de trouver un terrain d’entente avant l’ouverture de la plénière.

149députés ont participé au vote. Nabil Baffoun a obtenu 73 voix et Anis Jarbouii 68.

L’Isie restera sans président. C'est le blocage total.