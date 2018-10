Blocs parlementaires: le va et vient entre la Coalition national et Nidaa Tounes

Encore un changement dans la composition des groupes parlementaires, avec des allées et retours entre le bloc de Nidaa Tounes et celui de la coalition nationale. Après la fusion de Nidaa etd e l’UP, cette dernière a perdu 13 membres et du coup la seconde place. Par contre le groupe d’Ennahdha demeure solide au premier rang alors que celui du Front populaire reste le plus compact.

Ainsi la nouvelle composition des blocs parlementaires annoncée par Mohamed Ennaceur, président de l'ARP, jeudi 25 octobre, se présente comme suit :

Mouvement Ennahdha : 68

Nidaa Tounes : 51

La Coalition Nationale : 39

Front Populaire : 15

Al Horra Machrou3 Tounes : 14

Bloc démocrate : 12

L’allégeance à la Patrie : 11

Indépendants : 7