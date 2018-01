Borhen Bssaies entendu dans l’affaire Chafik Jarraya

Après les responsables sécuritaires c’est autour des journalistes et des politiques d’être entendus dans l’affaire Chafik Jarraya, arrêté le 23 mai et poursuivi par le tribunal militaire pour atteinte à la sureté intérieur de l’Etat, trahison et collaboration avec une armée étrangère. Ce jeudi 4 janvier, le dirigeant de Nidaa Tounes Borhen Bssaies a été auditionné par la brigade centrale de la garde nationale de l’Aouina. D’autres journalistes et directeurs d’organes de presse, des députés et de hommes politiques seront également entendus dans le cadre de cette même affaire.