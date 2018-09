Cacophonie dans les rangs de ce qui reste de Nidaa Tounes

Le porte-parole et député de Nidaa Tounes Mongi Harbaoui a démenti samedi soir dans une déclaration à l’agence TAP les informations selon lesquelles des membres du bloc parlementaire du parti, réunis samedi, auraient réclamé le remplacement du directeur exécutif de Nidaa Tounes Hafedh Caid Essebsi ainsi que la direction actuelle.

« Les déclarations de la députée du parti Fatma Mseddi à l'agence TAP résument sa position personnelle et ne représentent pas la position de tous les membres du bloc parlementaire », a déclaré Harbaoui.

Il a précisé que les députés ont demandé lors de cette réunion « d'accélérer la tenue des travaux de la commission de préparation et d'organisation du congrès, de resserrer les rangs et d'arrêter l'hémorragie des démissions », affirmant que « les députés ont pris l'engagement moral de ne plus démissionner à l'avenir ».

La députée Fatma Mseddi, membre du groupe de Nidaa Tounes, avait déclaré auparavant à l'agence TAP que « les députés présents à la réunion du groupe parlementaire de Nidaa Tounes, tenue samedi au Palais du Bardo, ont été « unanimes à souligner la nécessité de changer la direction actuelle du parti, en particulier Hafedh Caïd Essebsi ».

« Tous les députés présents imputent la responsabilité de la crise, au sein du parti, à l’actuelle équipe dirigeante et rejettent tout monopole de la décision au sein de Nidaa Tounes », a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que les députés ont, en outre, appelé à une réunion de l’Instance politique du parti qui invitera, à son tour, le bureau exécutif élargi à se tenir dans les plus brefs délais afin de prendre les mesures nécessaires au redressement de la situation au sein du mouvement.

Selon la députée, c’est le président du groupe parlementaire de Nidaa Tounes, Sofiene Toubel, qui est le premier responsable des récentes démissions au sein du groupe parlementaire.

La réunion de samedi, qui a duré plus de trois heures, n’a pas été sanctionnée par une déclaration, a-t-elle dit. « Certains députés ayant proposé de publier une déclaration après l’interview du président Béji Caïd Essebsi, prévue au début de la semaine prochaine ».

Le parti et le groupe parlementaire de Nidaa Tounes ont connu, au cours de la dernière période, une vague de démissions.

Vendredi, quatre autres députés (Ismail Ben Mahmoud, Lotfi Ali, Abir Abdelli et Sana Salhi) ont démissionné du groupe de Nidaa Tounes. Ils viennent s’ajouter aux neuf députés qui ont quitté le bloc parlementaire début septembre.

Des démissions ont touché également les coordinations du parti à Ben Aous alors que des représentants des structures locales et des conseillers municipaux de Nidaa Tounes ont annoncé également leur démission collective du parti.

Une déclaration publiée au terme d'une réunion samedi à Ksar Helal (Monastir) des députés, des conseillers régionaux et locaux, a rendu le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi et le président du bloc parlementaire Sofiene Toubal responsables de « la détérioration de la situation au sein du parti ». Ceux-ci ont qualifié la position du parti à l'égard du gouvernement Chahed « d’irrationnelle ».

Le chef de l'Etat Beji Caid Essebsi devrait clarifier sa position sur la crise du parti Nidaa Tounes lors d'un débat médiatique prévu en début de semaine prochaine.

Entre temps, la direction du parti a diffusé une liste de nouveaux membres de l’Instance politique sans les consulter. Les députés Fatma Mseddi et Hela Omrane ainsi que les membres du bureau exécutif Anis Ghedira et Ridha Bouagina se sont étonnés de voir leurs noms figurer dans cette liste.