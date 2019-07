Candidatures aux élections législatives : l’Isie recommande d’appliquer l’ancienne loi élctorale

A deux jours de l’ouverture de la date du dépôt des candidatures aux élections législatives, c’est le flou total sur la ratification par le président de la république de la nouvelle loi électorale. Cela a suffi pour que les accusations fusent de toute part et que les déclarations impromptues alimentent les rumeurs les plus folles sur l’état de santé du chef de l’Etat, ce qui accréditerait la thèse du complot médico-légal. Certes, le chef de l’Etat est malade mais il n’en reste pas moins Président. Cela est pourtant une évidence notamment pour ceux et celles qui avaient usé leurs langues sur ses souliers et qui ont retourné leur veste plus d’une fois à la recherche d’un nouveau toit. Ces Brutus qui se précipitent pour achever le père dans un grand jeu de mensonges, d’intrigues et de querelles d’intérêts.

Dommage, la filiation a viré à la félonie et la trahison.

Quant à l’Isie, elle semble avoir tranché. Anis Jarboui, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, a précisé qu’elle a recommandé à ses instances régionales d’appliquer l’actuelle loi sur les élections et référendums, amendée en 2017, si le président de la République ne procède pas à la promulgation de la nouvelle loi et si celle-ci n’est pas publiée au JORT.

Ces recommandations ont été émises au cours de la session de formation organisée par l’ISIE, à Sousse, les 18 et 19 juillet, au profit des agents des instances régionales et en présence d’un groupe d’experts, a-t-il précisé, vendredi, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse.

Toutefois, a-t-il ajouté, l’Instance et ses sections sont appelées à appliquer les nouveaux amendements proposés au cas où la nouvelle loi est promulguée et publiée au JORT.

Le projet de loi portant sur l’amendement la loi électorale, qui été adopté le 18 juin 2019 sur fond de discorde, a été soumis au président de la République pour être paraphé.

Avec TAP