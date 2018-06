Ce vendredi, démarrage de la Saison Bleue

Née en Tunisie d'une initiative de la société civile et partagée par des passionnés et des spécialistes du sujet maritime, La Saison Bleue est aujourd'hui soutenue par les pouvoirs publics, les missions diplomatiques et un grand nombre de partenaires des deux côtés de la Méditerranée : associations, entreprises, festivals, clubs ou fédérations sportives, chercheurs, créateurs ...

Portée par l'Alliance Française en Tunisie, La Saison Bleue est une manifestation de grande ampleur qui, du 15 juin au 15 octobre 2018, proposera un véritable agenda et circuit culturel, scientifique, économique, touristique et s'adressera directement à plusieurs centaines de milliers de participants.

L'objectif de La Saison Bleue est simple. Rassembler quatre mois durant, sous un même label, de nombreuses initiatives ou manifestations mettant en valeur l'exceptionnel potentiel maritime de la Tunisie et celui de l'économie bleue tout en attirant l'attention sur la vulnérabilité du littoral et de la mer.

Ce sont près de 200 manifestations de toute nature qui feront vivre cette Saison Bleue, tout au long des 1300 kilomètres de façade maritime, de Tabarka à Zarzis, en passant par les ports, les marinas, les cités maritimes, les festivals, les plages et les îles de la Tunisie bleue.

Pour incarner le lien entretenu dans l’histoire comme aujourd’hui entre les deux rives de la Méditerranée, La Saison Bleue s’associe ainsi au défi lancé par deux navigateurs d’exception, Yvan et Mathis Bourgnon : battre cet été le record de la traversée de la Méditerranée, sur un catamaran, en reliant Marseille à Carthage.

La Saison Bleue trouvera son point d'orgue du 4 au 6 octobre avec la première édition du “Forum de la Mer, Bizerte 2018", rencontres euro-méditerranéennes de l’environnement et de l’économie bleue. Destiné à présenter les enjeux de la mer dans toutes ses composantes et à devenir un grand rendez-vous international récurrent, ce forum permettra de rassembler, au cours de trois journées d’échanges et de rencontres avec le grand public, un ensemble d’experts et d’intervenants de haut niveau, de hautes personnalités politiques et des figures emblématiques dans le domaine de l’environnement.