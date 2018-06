Ces mesures annoncées en décembre 2016 en faveur des jeunes qui sont restées lettres mortes

En marge du naufrage du bateau de migrants aux larges de Kerkennah et qui a fait plusieurs morts, il me souvient une lettre ouverte que j’avais adressée au chef du gouvernement Youssef Chahed, quelque temps après l’installation de son gouvernement et publiée dans le journal la Presse ( 15 janvier 2015), sous le titre « Mettre la question de la jeunesse au cœur de l’actualité ». J’avais attiré son attention sur le désespoir des jeunes qui sont complètement déçus par l’évolution de la situation. J’avais entre autres les phénomènes de la migration clandestine et du terrorisme. Et poser la question suivante : «Ya-t-il un projet pour les jeunes » ? Une question lancinante à laquelle ni les gouvernements successifs ni les partis politiques n’ont réussi à apporter les réponses adéquates. Le souci des acteurs de la nouvelle scène politique nationale est ailleurs.

Sans revenir aux raisons de la déferlante migratoire et ses conséquences, car beaucoup a été dit et redit sur le sujet, encore moins sur l’implication de jeunes Tunisiens dans le terrorisme et le crime, il est clair que la responsabilité de tous les gouvernements successifs depuis les premières années de l’indépendance est évidente, puisqu’ils n’ont pas pensé à la mise en place d’une véritable politique de la jeunesse, réfléchie et concertée. Les quelques tentatives entamées n’avaient pas abouti. Que l’on ne se leurre pas. Beaucoup de dialogue avec les jeunes, de consultations, d’études et de rapports sur et avec les jeunes ont été initiés mais dont les conclusions sont restées sans lendemain. Le dernier en date est le « dialogue sociétal autour des questions des jeunes », annoncé par le président de la République et clôturé par le chef du gouvernement, fin décembre 2016. Il avait annoncé un certain nombre de mesures dont notamment l’organisation d’une conférence nationale sur l’investissement au profit des jeunes, la révision des attributions du Conseil supérieur de la jeunesse et la mise en place d’une stratégie nationale intégrée de la jeunesse à l’horizon de 2030. Depuis, on n’en sait que peu ou prou sur la suite qui a été donnée à ces « effets» d’annonce !

En l’absence de feuille de route claire, on ne saurait apporter de réponses claires aux préoccupations des jeunes. Cette feuille ne pourrait être définie sans la mise en place d’une politique nationale de la jeunesse. Cette politique devrait se donner comme objectif stratégique, « d’avoir une vision nouvelle de la jeunesse » en rapport avec les nouvelles mutations et l’évolution du pays, à tous les niveaux et les défis des générations futures. Une politique qui garantirait « une vision de société ouverte pluraliste », respectueuse des principes fondamentaux de la Constitution, de l’unité nationale et à forte cohésion sociale. Elle devait, étagement s’inscrire « de manière cohérente » dans les stratégies de développement politique, économique, social et culturel du pays ».

Il faudrait, également, réfléchir à la réalisation d’une carte de priorités selon les régions, pour mieux appréhender les véritables préoccupations des jeunes et identifier les opportunités qu’offre chaque région dans les domaines de la santé, l’éducation et la formation, l’emploi, les loisirs et la participation. Avec pour objectif stratégique, élaborer un véritable projet pour les jeunes et avec les jeunes, au niveau local, régional et national. La carte des priorités permettra de pourvoir les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile d’une connaissance objective et scientifiquement fiable de la réalité et de l’évolution des conditions des jeunes, pour mieux élaborer et cibler leurs programmes et actions.

Cette carte pourrait, enfin, contribuer, à une meilleure intégration de la question des jeunes dans la planification nationale et régionale ». Pour ce faire, le gouvernement pourrait mettre en place un comité national, avec notamment le ministère des Affaires de la jeunesse, l’Observatoire national de la jeunesse et l’Institut tunisien de études stratégiques, pour se pencher sur la définition du cadre conceptuel et l’élaboration d’un projet qui fera l’objet d’une concertation avec toutes les parties concernées, en premier lieu les représentants des jeunes et ce à partir d’une analyse profonde des problématiques de la jeunesse tunisienne. La politique nationale de la jeunesse aura pour finalité d’impliquer les jeunes au processus de prise de décision, notamment dans les décisions les concernant et à les amener vers leur autonomie et à leur responsabilité sociale.

Brahim Oueslati