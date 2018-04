C'est officielle PARENIN devient le distributeur des pneus GOODYEAR en Tunisie

La société PARENIN, leader dans la commercialisation des équipements industriels agricoles, de chantiers et de travaux publics, devient le distributeur officiel en Tunisie de Goodyear, fabricant américain de renommée de pneumatiques.

Pour la circonstance, une journée d’annonce du partenariat stratégique entre les deux parties a eu lieu le 24 avril 2018 à Hammamet. L'objectif pour l'entreprise Parenin, concessionnaire Caterpillar, John Deere et Atlas Copco, étant d’affirmer son engagement vis-à-vis de ses revendeurs, mais aussi de définir sa stratégie d'accompagnement commercial.

"Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec Goodyear, l’un des plus grands fabricants de pneumatiques au monde a déclaré M. Halim Ben Yedder, Directeur Général de Parenin. Et d’ajouter : "Grâce à ce partenariat, qui s’inscrit dans nos axes de développement stratégique, nous espérons compléter notre gamme de produits et mettre au service de nos clients notre savoir-faire. Enfin ce partenariat est de bon augure pour le marché tunisien des pneumatiques qui souffre du commerce informel, commerce qui, rappelons-le, impacte la sécurité routière des consommateurs de par la qualité des pneus importés et constitue un fléau pour l’économie nationale. D’autre part, les pneus de qualité associés à un service d’assistance et de conseil professionnels permettent de réduire la facture énergétique et d’améliorer la compétitivité de nos entreprises »

Le Directeur général zone Afrique de Goodyear, M. Najib Chakhtoura, n'a pas caché, de son côté, sa satisfaction: "Cette signature de partenariat témoigne de la confiance mutuelle et de la volonté des deux entreprises de travailler ensemble sur le long terme. Pour le marché tunisien, Goodyear est un gage de qualité pour les consommateurs c’est d’ailleurs le pneu le plus récompensé en terme de sécurité et de qualité au monde. En s’associant à un partenaire de valeur telle que la société PARENIN sur le marché Tunisien, nous sommes convaincus que la marque GOODYEAR aura la place qu’elle mérite en Tunisie et contribuera à la mise à disposition des automobilistes et des professionnels tunisiens des pneus de qualité à la pointe de la technologie »

Forte d’une expérience exceptionnelle, PARENIN n’a jamais cessé d’être associée, depuis un siècle maintenant, aux grands projets de développement de la Tunisie Moderne.

M Halim Ben Yedder affirme « Nous sommes convaincus que notre réussite repose sur le respect de nos valeurs et la mise en place d’un partenariat durable avec nos clients et nos fournisseurs. Nous nouons notre partenariat avec Goodyear avec ce même esprit »

Parenin s’est toujours liée aux leaders mondiaux dans chacune de leur spécialité : Caterpillar, Atlas Copco et John Deere.

En scellant ce partenariat, Parenin s'engage avec le troisième fabricant mondial de pneumatiques spécialisé aussi bien en génie civil que dans la fabrication de pneus pour les avions, les automobiles, les poids-lourds.

La force de Goodyear est d'avoir toujours misé sur les innovations technologiques de ses produits, à l'instar des technologies SoundComfort, Silent Armor, SmartTred, TOPIndicator, ActiveGrip, Active braking ….