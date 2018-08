Chafik Jarraya sera-t-il libéré demain ?

L’affaire Chafik Jarraya pourrait connaitre un nouveau rebondissement demain vendredi 21 août 2018. L’un de ses avocats a confié qu’un recours a été déposé auprès de la chambre d’accusation pour libérer son client après le dépassement du délai de détention préventive qui est une mesure exceptionnelle dont la durée ne doit pas dépasser les six mois. Toutefois, « si l'intérêt de l'instruction le justifie, le juge d'instruction peut, après avis du Procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois »( article 85 du code des procédures pénales). C’est ce que les avocats de Jarraya vont essayer de faire prévaloir auprès de la chambre pour obtenir l’élargissement de leur client qui serait alors poursuivi en état de liberté.

Rappelons que l’homme d’affaire Chafik Jarraya a été arrêté, le 24 mai 2017, au cours d’une campagne menée par le gouvernement contre des personnes suspectées de corruption, de contrebande et d’implication dans des réseaux de l’économie parallèle.

Des décisions d’assignation à résidence ont été prises à leur encontre sur la base « d’informations prouvant leur implication dans des infractions susceptibles de menacer dangereusement la sécurité et l’ordre public », selon le ministère de l’Intérieur.

Par ailleurs, le Parquet militaire a diligenté, fin mai 2017, une enquête contre Chafik Jarraya et délivré un mandat de dépôt à son encontre. Il est accusé « d’atteinte à la sûreté de l’Etat », « trahison » et « intelligence avec une puissance étrangère en temps de paix ». Selon le Parquet militaire l’enquête a été ouverte à la suite de plaintes parvenues au Parquet militaire accusant Chafik Jarraya d’avoir commis « des actes de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat ».

Chafik Jarraya est, aussi, accusé de malversation.