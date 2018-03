Chahed devant l’ARP : le débat s’annonce chaud

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, ce vendredi 23 mars, à partir de 9h00, une plénière consacrée au dialogue avec le chef du gouvernement Youssef Chahed. Réclamée depuis la destitution de l’ancien gouverneur de la BCT Chedly Ayari, cette séance arrive sur fond de crise sociale et économique et dans un climat politique délétère marquée notamment par des appels au changement du gouvernement qui se trouve, de son côté, dans le collimateur de plusieurs signataires du « Document de Carthage » et il est en manque de solutions face aux grognes sociales.

Le débat s’annonce chaud et Youssef Chahed sera mis à rudes épreuves