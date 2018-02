Chahed : la Tunisie entamera la réforme du code des changes

« Les entrepreneurs français qui ont accompagné le président Emmanuel Macron, ont pu identifier avec leurs homologues tunisiens, les secteurs porteurs ainsi que les étapes à franchir en vue d’une accentuation de ce partenariat bilatéral stratégique », a souligné jeudi, au Palais des congrès de Tunis, le Chef du Gouvernement, Youssef Chahed.

Dans son discours prononcé à la clôture du forum économique Tunisie-France, il a souligné que les travaux de ce conclave, apportent la preuve du dynamisme des économies de ces deux pays et des grandes potentialités qu’elles s’offrent mutuellement.

Sur le plan macroéconomique, il s’est félicité de la décision française courageuse de reconvertir la dette tunisienne ainsi que la volonté réaffirmée de la France d’appuyer la Tunisie auprès des instances internationales.

Le Chef du Gouvernement a affirmé que la visite du président de la République française marque une alliance renouvelée entre deux nations qui se connaissaient qui se respectent et qui ont en partage non seulement une longue histoire mais aussi un présent et un avenir.

« La Tunisie et la France partagent aujourd’hui, les mêmes valeurs, celles de la démocratie, la liberté et la dignité » a-t-il affirmé.

Au plan économique, Chahed a évoqué « les prémices d’une relance de l’économie qui sont d’ores et déjà perceptibles » tout en affirmant que “la Tunisie doit impérativement, satisfaire le plus grand défi auquel elle est confrontée : réussir sa transition économique.

Ainsi, « la mise en œuvre du plan de développement 2016-2020, permettra à la Tunisie de rétablir les grands équilibres macro-économiques, portant la croissance annuelle à 5%, à l’horizon 2020 ».

Il a fait savoir que la Tunisie a choisi la voie des réformes pour assurer une relance de l’économie tunisienne sur des bases saines, précisant que le pays a déjà entamé les réformes des finances publiques et des caisses de sécurité sociale et s’apprête à lancer les discussions avec les partenaires sociaux sur la restructuration des entreprises publiques et du système de subvention.

La Tunisie entamera, également, la réforme du code des changes pour favoriser l’investissement.

Chahed a réitéré que la Tunisie compte sur la France, son premier client et fournisseur qui assure 22% de la valeur totale des échanges commerciaux du pays .

La France est également, le premier pourvoyeur d’investissements étrangers en Tunisie avec 1403 entreprises, soit 41% du nombre total d’entreprises étrangères.